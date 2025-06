Bando Cantiere Cultura Tradizione e innovazione le scelte

Il Bando Cantiere Cultura apre le porte a progetti che uniscono tradizione e innovazione, valorizzando il patrimonio territoriale attraverso iniziative di grande impatto. Tra le numerose proposte, spicca Ostinata Festival, un evento inclusivo promosso da Meduse Collettivo Artistico, dedicato all’accessibilità come motore artistico. A novembre a Pistoia, tra spazi storici e moderni, il festival offrirà uno spettacolo di danza pensato anche per persone non vedenti o con disabilità , dimostrando che l’arte può essere realmente universale.

Tanti progetti. In lungo e in largo sul territorio. Uno anche sul tema dell’ accessibilitĂ come motore artistico, con protagonisti artisti professionisti con disabilitĂ . Si tratta di Ostinata Festival, a cura di Meduse Collettivo Artistico, che si svolgerĂ il prossimo novembre a Pistoia in diversi spazi, tra i quali la biblioteca San Giorgio. L’iniziativa che prevede, tra l’altro, uno spettacolo di danza fruibile da persone non vedenti o ipovedenti, l’esibizione di una danzatrice con sindrome di Down e laboratori condotti da persone con disabilitĂ , è uno dei numerosi progetti sostenuti da Fondazione Caript con il bando Cantiere Cultura 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando Cantiere Cultura . Tradizione e innovazione, le scelte

Segui queste discussioni su X

#Opportunità | Le organizzazioni Cantiere Giovani e Comunica Sociale, in collaborazione con la rete Si Può Fare, nell'ambito del bando "Giovani in Biblioteca", lanciano il progetto "Si Può Fare n19" nella città di Casoria (NA). Scade il 1 giugno 2025 https://gio Tweet live su X

Ponte di Sergnano: aggiornamento lavori con bando di gara entro giugno e cantiere nel 2026 Tweet live su X

Le origini della festa del carro