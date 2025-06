Banda di ladri d’auto | finisce a processo un 22enne incensurato

Una gang di ladri d'auto smascherta a Lido di Fermo si prepara a rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia. Quando tre veicoli in fila sono stati intercettati, il sospetto si è trasformato in realtà: due erano rubate, e l'inseguimento ha portato all'arresto di un membro della banda. La brillante operazione della polizia ha messo fine a un’insospettabile minaccia, dimostrando ancora una volta come il crimine possa essere fermato con prontezza e determinazione.

Quando avevano visto quelle tre auto in fila indiana transitare all’altezza di Lido di Fermo, si erano insospettiti e avevano immediatamente controllato i numeri di targa. Due delle vetture erano risultate rubate e, a quel punto, era scattato l’inseguimento terminato con la cattura di uno dei banditi. Il blitz era stato messo a segno all’alba di una calda giornata del luglio scorso dai poliziotti della squadra mobile di Fermo, coadiuvati dagli uomini della squadra volante e in trappola era finito un 22enne incensurato di Cerignola di Foggia. A conclusione delle indagini, il giovane è stato rinviato a giudizio e dovrà ora comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banda di ladri d’auto: finisce a processo un 22enne incensurato

Altri articoli sullo stesso argomento

Banda di ladri esperti alla logistica Gls di Vigevano: tagliate due casseforti, bottino da 10mila euro - Vigevano, 16 maggio 2025 – Una banda di ladri esperti ha colpito la logistica GLS in Strada del Porto, riuscendo a forzare due casseforti e a rubare circa 10mila euro in contanti.

Segui queste discussioni su X

Blitz “Case Sicure”: decine di furti in appartamenti. Smantellata banda di ladri, arrestate 11 persone https://quicosenza.it/news/calabria/blitz-case-sicure-decine-di-furti-in-appartamenti-smantellata-banda-di-ladri-arrestate-11-persone… via @quicosenza Tweet live su X

Banda di ladri torinesi tenta una rapina in una banca di Varazze, intrufolandosi nel Comune e sfondando un muro di confine Tweet live su X

Banda di ladri d'auto in azione a Cinisello