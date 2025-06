ancora una notte di tensione ad Aversa, dove la banda dell'Alfa Romeo assalta auto in sosta seminando paura tra i residenti. Con un gesto rapido e senza scrupoli, i malviventi hanno danneggiato un'altra vettura, lasciando dietro di sé vetri rotti e un senso di insicurezza crescente. È urgente rafforzare i controlli per preservare la tranquillità di questa comunità. La paura si fa strada, ma la risposta deve essere immediata e determinata.

Ancora vetri delle auto frantumati ad Aversa. La scorsa notte, i malviventi, a bordo di un’Alfa Romeo grigia, hanno assaltato una vettura in sosta in una zona residenziale. I malfattori hanno rotto il vetro del finestrino lato passeggero per arraffare qualcosa all’interno. Poi si sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it