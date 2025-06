Banco vuoto da 40 giorni | lettera al prefetto

Dopo oltre quattro decenni di attesa e un vuoto che ha messo in stand-by il nostro Comune, il silenzio si rompe con una richiesta di chiarezza. Daniele Cruccu, ex candidato di opposizione, ha scritto al Prefetto per sollecitare l‚Äôattenzione sulla mancata convocazione del Consiglio comunale, un'azione che la legge richiede entro dieci giorni dalla nomina. √ą ora di fare luce su questa anomalia e ripristinare il corretto funzionamento delle istituzioni locali.

Sono passati pi√Ļ di 40 giorni dalle dimissioni del consigliere comunale Marco Cardia e ancora non √® stato convocato il Consiglio comunale per procedere alla sua surroga, per questo motivo Daniele Cruccu, gi√† candidato nella lista d‚Äôopposizione di cui faceva parte lo stesso Cardia, ha deciso di scrivere al prefetto per segnalare l‚Äôanomalia. La legge infatti dispone che "il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari". "Ad oggi, a distanza di oltre 30 giorni ‚Äď scrive Cruccu al prefetto ‚Äď non √® stato ancora convocato il Consiglio comunale per la surroga e la conseguente convalida del nuovo consigliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it