Banca Generali a maggio raccolta netta a €609 mln €2 697 mln da inizio anno; forte crescita su investimenti e polizze tradizionali

A maggio, Banca Generali conferma il suo dinamismo con una raccolta netta di €609 milioni, portando il totale da inizio anno a oltre €2,7 miliardi. La crescita si distingue soprattutto nel segmento degli Assets under Investment, salito del 66% rispetto all’anno precedente, grazie a polizze tradizionali, contenitori finanziari e conti amministrati. Un risultato che evidenzia la solidità e l’attrattiva della strategia della banca, pronta a consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore.

Forte crescita per gli Assets under Investment a maggio (+66% aa), spinta da polizze tradizionali, contenitori finanziari e conti amministrati, con oltre €1,25 miliardi raccolti da inizio anno Banca Generali ha realizzato a maggio una raccolta netta di €609 milioni per un totale da inizio an.

