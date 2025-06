Bambina di un anno e mezzo positiva alla cocaina | è in crisi di astinenza piange e vomita

Una giovane vita in pericolo: una bambina di un anno e mezzo, positiva alla cocaina e in crisi di astinenza, lotta tra pianti e vomiti nel reparto di pediatria di Torino. La sua storia solleva gravi interrogativi sulla tutela dei minori e sull'importanza di intervenire tempestivamente. È fondamentale che tutte le istituzioni collaborino per garantire un futuro sicuro e sereno a questi piccoli innocenti, vittime di circostanze drammatiche.

Ora si trova nella culletta di un ospedale, a Torino. Una bambina è stata ricoverata nei giorni scorsi in un reparto di pediatria perché è risultata positiva alla cocaina. La piccola è stata allontanata dalla madre che faceva uso di sostanze. Per le crisi di astinenza dalla sostanza, piange, urla. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bambina di un anno e mezzo positiva alla cocaina: è in crisi di astinenza, piange e vomita

Altre letture consigliate

La polizia ritrova una bambina di 14 mesi scomparsa da oltre un anno - La polizia di Novara ha fatto un'importante scoperta, ritrovando una bambina di 14 mesi scomparsa da più di un anno.

Segui queste discussioni su X

Maddie McCann, dopo 18 anni si riapre il caso della bambina scomparsa a 3 anni in Portogallo: le autorità tedesche hanno ripreso le ricerche nel luogo della sparizione Partecipa alla discussione

Imperia: incidente a Diano Castello, bambina di 1 anno cade in piscina. Trasportata al Gaslini in elicottero https://imperiapost.it/749529/imperia-incidente-a-diano-castello-bambina-di-1-anno-cade-in-piscina-trasportata-al-gaslini-in-elicottero… Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mio figlio mi picchia! Come fare coi bambini aggressivi? | Piccoli Passi di Educazione Positiva