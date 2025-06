Ballerina | ana de armas brilla come star d’azione nel capitolo di john wick

Nel cuore di questa nuova avventura, Ana de Armas si trasforma in una ballerina d'azione straordinaria, portando una ventata di freschezza e intensità nel mondo di John Wick. Con la sua presenza magnetica e un talento senza pari, brilla come star in un capitolo che promette emozioni e sorprese. Preparati a scoprire come questa protagonista inedita rivoluziona l’universo di Wick, aprendo le porte a un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente.

Il mondo della saga di John Wick si arricchisce di una nuova produzione che amplia l’universo narrativo e introduce una protagonista inedita. Dopo più di due anni dall’ultimo capitolo, John Wick: Chapter 4, il franchise torna sul grande schermo con From the World of John Wick: Ballerina, diretto da Len Wiseman. Questo film rappresenta un passo importante nella espansione del universo, offrendo nuove prospettive e personaggi. L’articolo analizza gli aspetti principali di questa pellicola, evidenziando le sue caratteristiche distintive, i punti di forza e le criticità, mantenendo un approccio oggettivo e professionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ballerina: ana de armas brilla come star d’azione nel capitolo di john wick

Scopri altri approfondimenti

Ballerina: Ana de Armas salta nel fuoco nel trailer finale - Nel trailer finale di "Ballerina", Ana de Armas brilla come mai prima d'ora, lanciandosi nel fuoco e scatenando la sua furia contro un esercito di assassini, compreso il leggendario John Wick.

Segui queste discussioni su X

E questo è niente rispetto a quel che vedrai sul grande schermo. Ana de Armas è #Ballerina, il nuovo capitolo mozzafiato dalla saga di John Wick, dal 12 giugno al cinema. Tweet live su X

Rebelle Vague è all’anteprima di Ballerina, il nuovo film dall’universo di John Wick con Ana de Armas, Anjelica Huston e Gabriel Byrne ne sarà nelle sale italiane dal 12 giugno. Grazie @01Distribution per l’invito! Tweet live su X

From the World of John Wick: Ballerina (2025) Official Trailer - Ana de Armas