Balboni ha superato ogni limite | le opposizioni chiedono sanzioni per il senatore di FdI Ma La Russa dice no

Alberto Balboni, presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, ha scatenato un'onda di polemiche con le sue parole offensive in Aula durante la discussione sul decreto Sicurezza. Le opposizioni chiedono sanzioni dure, ma la Russa si oppone fermamente. In un momento cruciale per il dialogo politico, la questione apre un capitolo importante sulla libertà di parola e i limiti dell’azione istituzionale. La discussione è destinata a continuare.

Sanzionare il senatore di FdI Alberto Balboni, presidente della Commissione Giustizia di palazzo Madama, che mercoledì, durante la discussione in Aula del decreto Sicurezza, ha rivolto frasi “ gravemente offensive ” alle opposizioni, “accostandole in piĂą occasioni alla criminalitĂ organizzata”. Lo hanno chiesto i capigruppo dei quattro partiti di centrosinistra – Pd, M5s, Avs e Italia viva – in una lettera indirizzata al presidente del Senato Ignazio La Russa. Il riferimento è all’intervento in cui Balboni ha prima accusato i colleghi del centrosinistra di stare “ dalla parte della criminalitĂ organizzata rispetto alla povera gente”, poi di “andare a trovare i terroristi e i mafiosi in carcere”, in riferimento alla vecchia visita dei parlamentari dem all’anarchico Alfredo Cospito durante il suo sciopero della fame. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Balboni ha superato ogni limite”: le opposizioni chiedono sanzioni per il senatore di FdI. Ma La Russa dice no

