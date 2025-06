Bagnoletto svastiche e croci celtiche nel parco delle Sughere

Il parco di via Carlo Albizzati a Bagnoletto si conferma ancora una volta teatro di atti vandalici, questa volta con svastiche e croci celtiche che deturpano lo spazio pubblico. Fortunatamente, gli arredi ludici dei bambini sono stati risparmiati, ma l’area resta vittima di un gesto ignobile che mina il senso di sicurezza e comunità. È fondamentale sensibilizzare sulla tutela dei nostri spazi condivisi e contrastare comportamenti così destruttivi.

Croci celtiche e svastiche. Il parco di via Carlo Albizzati, nel quartiere di Bagnoletto, è stata di nuovo preso di mira dai vandali. Questa volta non sono stati distrutti o scarabocchiati gli arredi ludici dei bambini perché, i vandali, si sono limitati a sporcare con la bomboletta spray il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Bagnoletto, svastiche e croci celtiche nel parco delle Sughere

In questa notizia si parla di: Bagnoletto Svastiche Croci Celtiche

Roma, ‘tifosi’ vandali al Parco delle Sughere: “Svastiche e croci celtiche sono inaccettabili” - Roma, ‘tifosi‘ vandali al Parco delle Sughere: “Svastiche e croci celtiche sono inaccettabili“. Un episodio inquietante si è verificato al Parco delle Sughere, nel quartiere di Bagnoletto, Municipio R ... Si legge su msn.com

Svastiche e croci celtiche in liceo Firenze - Simboli come svastiche e croci celtiche sono stati rinvenuti nella stanza della preside e in un'aula del liceo Michelangiolo di Firenze, lasciati da ignoti durante il periodo delle vacanze di natale. Segnala ansa.it

Svastiche e croci celtiche al liceo Michelangiolo: denuncia della preside - FIRENZE – Svastiche e croci celtiche al liceo Michelangiolo: denuncia della preside Svastiche e croci celtiche al liceo classico Michelangiolo di Firenze, la stessa scuola che nel febbraio 2023 ... Segnala msn.com