Baglioni conferma | stop ai concerti alla fine dei mille giorni

Roma, 5 giu. (askanews) – Claudio Baglioni conferma la sua volontà di scendere dal palco alla fine dei “mille giorni” così come aveva annunciato, nel gennaio 2024, al Forum di Assago in occasione della tappa milanese del tour ‘aTuttocuore’. Nessun ripensamento, dunque, nonostante il tour trionfale da sold out per Piano di Volo solo Tris che si concluderà il prossimo dicembre, e i nuovi progetti tra dischi e nuova tournée. “Appena ho annunciato che mi sarei fermato, ho detto ‘ho fatto una cazzata’ e questa cosa me la sono portata appresso per alcuni mesi, ma penso – ha rivelato in conferenza stampa a Roma – di aver fatto bene perché questa affermazione ha incorniciato tanti miei progetti che altrimenti, forse, sarebbero stati meno precisi, meno identitari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it