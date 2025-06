Baggio racconta della rapina subita | Hanno messo la pistola in bocca a mio figlio

L’ex campione Roberto Baggio rivela con commozione il dolore e la paura vissuti durante la rapina in casa, un episodio che ha lasciato profonde ferite emotive. Con parole sincere, Baggio racconta come i criminali, consapevoli della sua fama, abbiano mostrato una brutalità inaudita, mettendo la pistola in bocca a suo figlio e minacciando la vita della sua famiglia. Un racconto che tocca il cuore e ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza.

L’ex campione Roberto Baggio, ospite del podcast di Gazzoli, è tornato a parlare della rapina che ha subito in casa. «Le persone che mi hanno rapinato in casa sapevano chi fossi. Purtroppo è un episodio che segna la vita perché è una violenza che fanno a te, a tua moglie e ai tuoi figli con una cattiveria che non riesci a spiegarti. Hanno messo la pistola in bocca a mio figlio e l’hanno puntata alla testa per farsi dire dove si trovasse la cassaforte (che non abbiamo). Ci hanno minacciato dicendo che se l’avessero trovata, ci avrebbero ammazzati. Sono stati in casa nostra per tre quarti d’ora, ci hanno sequestrato da tutto, eravamo per terra e non era così facile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Baggio racconta della rapina subita: «Hanno messo la pistola in bocca a mio figlio»

