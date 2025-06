Baggio | Andare via da Firenze è stata la scelta più difficile

Roberto Baggio, il Divin Codino, ha condiviso nel podcast Passa dal BSMT le tappe più intense della sua straordinaria carriera e vita personale. Dalla difficile decisione di lasciare Firenze alle sfide sul campo, fino ai momenti più delicati come l'infortunio a Vicenza e la recente rapina. Un racconto intimo e coinvolgente che rivela la forza di un campione che non si arrende mai. Una testimonianza di coraggio e passione che lascia il segno.

Roma, 5 giugno 2025 – Roberto Baggio è stato ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT e ha raccontato tantissimi aneddoti, sia della sua carriera che della sua vita personale, passando dagli infortuni e dal passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, per poi arrivare alla rapina subita un anno fa. L'infortunio a Vicenza è stato decisamente duro da affrontare per il Divin Codino, che ha raccontato come all'età di 18 anni si sia visto il mondo crollare addosso a seguito dell'esito dell'infortunio: “Ricordo il momento in cui me lo dissero: ero in ospedale a Vicenza, mi fecero l'artroscopia e avevo il crociato completamente rotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baggio: “Andare via da Firenze è stata la scelta più difficile”

