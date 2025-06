Baccanti l' opera di Euripide approda al Circolo Polimeni

Vieni a vivere un viaggio nell’arte e nella mitologia con le “Baccanti” di Euripide, in scena venerdì 6 giugno al Circolo Polimeni. L’attesa rappresentazione, curata dal Laboratorio teatrale “Il gioco delle parti” e diretta da Teresa Timpano, promette emozioni intense e spunti di riflessione. Un’occasione imperdibile per riscoprire uno dei capolavori del teatro antico, in un’atmosfera unica: non mancate!

Venerdì 6 giugno alle ore 21, nella suggestiva cornice del Circolo Rocco Polimeni, si terrà la rappresentazione teatrale Baccanti di Euripide a cura del Laboratorio teatrale "Il gioco delle parti" diretto dall'attrice e regista Teresa Timpano. L'evento, promosso dalla Dirigente Carmen Lucisano.

