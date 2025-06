Aveva augurato un cancro a un calciatore | arbitro sospeso per due anni

Un episodio sconcertante scuote il mondo del calcio: un arbitro, Gabriele Caggiari di Cagliari, è stato sospeso per due anni dopo aver augurato un cancro a un calciatore durante una partita di Serie D. Un comportamento inaccettabile che mette in discussione i valori della sportività. La giustizia sportiva ha preso seriamente la questione, ma questa vicenda solleva ancora molte domande sulla gestione e il rispetto in campo.

Il direttore di gara Gabriele Caggiari, sezione di Cagliari, è stato punito per l'episodio risalente al 24 novembre scorso durante la sfida Club Milano-Pro Sesto di Serie D. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aveva augurato un cancro a un calciatore: arbitro sospeso per due anni

