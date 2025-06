Aversa Premio Virginia Musto | il 7 giugno la quarta edizione Giovani danzatori da tutta Europa nel Chiostro del Seminario Vescovile

Il 7 giugno ad Aversa si accenderà il palco del Chiostro del Seminario Vescovile per la quarta edizione del Premio Virginia Musto, un evento che celebra il talento e la passione dei giovani danzatori provenienti da tutta Europa. Promosso dall’Associazione Virginia Vita, questo appuntamento si distingue per il suo spirito di solidarietà e di promozione artistica, ricordando con affetto Virginia, giovane studentessa e ballerina scomparsa troppo presto. Un’occasione da non perdere.

Sabato 7 giugno 2025, dalle 20:30, il Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa ospiterà la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, promosso dall’Associazione Virginia Vita, fondata da Paolo Musto e Annamaria Pagano in memoria della figlia Virginia, giovane studentessa e ballerina scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Aversa, Premio Virginia Musto: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, Premio Virginia Musto: il 7 giugno la quarta edizione. Giovani danzatori da tutta Europa nel Chiostro del Seminario Vescovile

In questa notizia si parla di: Aversa Virginia Premio Musto

Aversa, Premio Virginia Musato: il 7 giugno la quarta edizione. Giovani danzatori da tutta Europa nel Chiostro del Seminario Vescovile - Il 7 giugno, il suggestivo Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa si trasformerà in un palcoscenico internazionale per la quarta edizione del Premio Virginia Musato.

Aversa, torna il Premio Virginia Musto: il 7 giugno danza e memoria nel Chiostro del Seminario - Aversa (Caserta) - Una serata dedicata alla danza, alla bellezza e alla memoria. Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 20.30, il Chiostro del Seminario ... Da pupia.tv

Aversa, Premio Nazionale di Danza intitolato a Virginia Musto: appuntamento al Teatro Cimarosa - Aversa (Caserta) – Partito il conto alla rovescia per il Premio Nazionale di Danza “Virginia Musto” organizzato dall’associazione “Virginia Vita”. L’evento di arte e spettacolo si ... Da pupia.tv

Aversa, Premio Bianca d'Aponte: Teresa De Sio riceverà il premio alla carriera - Il 25 e il 26 Ottobre, al teatro Cimarosa di Aversa, si terrà la 20° edizione ... Maieutica Dischi, Siedas, Premio Virginia Musto, Virus Studio, Soundinside, Premio Nilla Pizzi, Associazione ... Come scrive msn.com