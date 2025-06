Aversa Premio Virginia Musato | il 7 giugno la quarta edizione Giovani danzatori da tutta Europa nel Chiostro del Seminario Vescovile

Il 7 giugno, il suggestivo Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa si trasformerà in un palcoscenico internazionale per la quarta edizione del Premio Virginia Musato. Giovani danzatori da tutta Europa si esibiranno in una serata all’insegna della passione, del talento e della memoria, onorando la giovane Virginia e il suo amore per la danza. Un evento che promette emozioni indimenticabili e un’omaggio vibrante alla creatività giovanile.

Sabato 7 giugno 2025, dalle 20:30, il Chiostro del Seminario Vescovile di Aversa ospiterà la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, promosso dall'Associazione Virginia Vita, fondata da Paolo Musto e Annamaria Pagano in memoria della figlia Virginia, giovane studentessa e ballerina scomparsa prematuramente in un incidente stradale.

