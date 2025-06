Avellino tutto pronto per la prima edizione di Vino al Borgo

Pronti a brindare all’eccellenza locale? Avellino si prepara a vivere un’esperienza unica con la prima edizione di “Vino al Borgo”: tre giorni di degustazioni, incontri e tradizioni nel suggestivo cuore di Piazza Pasquale Venezia. Un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e della cultura enogastronomica, che promette di unire comunità e sapori autentici in un’atmosfera coinvolgente. In alto i calici: il meglio di Avellino vi aspetta!

In alto i calici per la prima edizione di “Vino al Borgo”, manifestazione enogastronomica promossa ed organizzata dall’associazione “Per Borgo Ferrovia”, con il patrocinio del Comune di Avellino, che andrà in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Pasquale Venezia, nel cuore dello storico quartiere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, tutto pronto per la prima edizione di "Vino al Borgo"

