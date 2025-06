Avanti un altro! | anticipazioni cast e streaming show Paolo Bonolis

Stasera su Canale 5 torna “Avanti un altro!” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, pronti a intrattenere il pubblico con due puntate inedite di puro divertimento. Un cast ricco di sorprese e sfide sorprendenti aspettano i concorrenti, mentre il montepremi si fa sempre più allettante. Non perdete l’appuntamento: preparatevi a ridere, tifare e scoprire chi conquisterà il trono del quiz più amato della televisione italiana!

Avanti un altro!: anticipazioni, cast e streaming dello show. Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Avanti un altro!, lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che andrà in onda in prime-time con due puntate inedite a serata. In ciascun appuntamento due sfide mai viste, con interminabili file di concorrenti che proveranno a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Come da tradizione, nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, per vincere sarà necessario dare tutte risposte sbagliate. 🔗 Leggi su Tpi.it