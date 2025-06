Autostrada A1 | chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta

Se stai pianificando un viaggio lungo l’Autostrada A1, presta attenzione: la stazione di Impruneta sarà chiusa per cinque notti a causa di importanti lavori di potenziamento degli impianti nella galleria Brancolano. Un’interruzione temporanea che potrebbe influire sui tuoi piani di viaggio, ma anche un segnale positivo per una viabilità più sicura e efficiente in futuro. Ecco tutto quello che devi sapere per evitare inconvenienti e rimanere aggiornato.

Per consentire lavori di potenziamento impianti della galleria Brancolano

