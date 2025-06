Autorizzato a guidare sul lago di Como ma senza patente nautica | sanzionato un 35enne residente a Bergamo

Una scena che conferma quanto sia fondamentale rispettare le normative nautiche: un 35enne bergamasco, cercando di giustificarsi con una scusa banale, è stato sanzionato per aver guidato senza patente nautica sul Lago di Como. La Polizia di Stato, impegnata nel contrasto all’abusivismo e alla sicurezza, ha dimostrato ancora una volta l’importanza dei controlli in acque pubbliche. La serenità del lago, infatti, dipende dalla responsabilità di tutti...

"La patente la sto facendo": una scusa tanto banale quanto inutile quella che un 35enne afgano residente a Bergamo ha fornito ai poliziotti della Sezione Acque Interne della Questura di Como, che concorrono a servizi di controllo del territorio finalizzato a contrastare l'abusivismo commerciale riguardo le attività di locazione di natanti e il noleggio con conducente. Le imbarcazioni della Polizia di Stato di Como, sono quindi uscite in acqua ispezionando in modo capillare lo specchio d'acqua del primo bacino, dove il numeroso pubblico, fatto principalmente da turisti, affluisce in cerca di un natante a noleggio oppure in locazione.