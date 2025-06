Autobus va a sbattere sull’impianto di illuminazione | 55enne trasportato al San Pio

Un incidente stradale ha scosso il cuore di Cagliari: un autobus della Trotta, probabilmente a causa di un malore dell’autista, si è schiantato contro l’impianto di illuminazione delle mura Longobarde in via Torre Della Catena. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, e il 55enne conducente è stato trasportato al San Pio per le cure del caso. Un episodio che ci ricorda l’importanza della sicurezza alla guida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un malore dell’autista è probabilmente la causa di un incidente che ha coinvolto un autobus della Trotta. Il conducente, nei pressi del Teatro Romano, ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa andando a sbattere contro l’impianto di illuminazione delle mura Longobarde in via Torre Della Catena. Per fortuna in quel momento non erano presenti pedoni sul marciapiede e nessuno si è fatto male. Il 55enne è stato trasportato all’Ospedale San Pio per accertamenti dal personale 118. Sul posto una Volante della Polizia di Stato per effettuare I rilievi. Presente anche la Polizia Municipale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it