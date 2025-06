Autoarticolato si ribalta in A2 | ferito il conducente chiuso lo svincolo di Pontecagnano

Un incidente all’alba sulla A2 del Mediterraneo ha coinvolto un autoarticolato, che si è ribaltato allo svincolo di Pontecagnano in direzione nord. La scena ha causato disagi, con il ferito trasportato in condizioni non gravi e la chiusura temporanea dello svincolo per garantire i soccorsi e le operazioni di rimozione. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio sottolinea quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade.

Incidente stradale, questa notte, lungo la A2 del Mediterraneo allo svincolo di Pontecagnano (direzione nord). Un autoarticolato si è ribaltato per cause in corso di accertamento: ferito il conducente non in modo grave, ma è stata necessaria la chiusura dello svincolo per la rimozione del veicolo.

