Auto si ribalta davanti all' edicola | donna estratta dalle lamiere

Un drammatico incidente scuote il cuore di Pompiano: una Smart si ribalta davanti all'edicola di via Marconi, lasciando una donna intrappolata tra le lamiere. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato il peggio, ma l'episodio solleva ancora molte domande sulle cause di questa singolare scena di strada. Nel pieno centro del paese, un momento di paura e apprensione che sottolinea quanto siano preziosi i tempi di intervento.

Pauroso incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno a Pompiano: per cause ancora da accertare, una Smart si è ribaltata in pieno centro, proprio di fronte all'edicola di via Guglielmo Marconi. La chiamata al numero unico per le emergenze è partita poco prima delle 14.30. Sul posto.