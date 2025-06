Auto in fiamme sul Valico di Chiunzi in salvo due turiste spagnole

Un incendio improvviso ha sconvolto il Valico di Chiunzi, mettendo in pericolo due turiste spagnole in viaggio verso Ravello. L’auto in fiamme ha creato attimi di paura e tensione, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, entrambe sono state messe in salvo senza conseguenze gravi. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prudenza sulla strada e l’efficienza delle squadre di emergenza.

Attimi di paura oggi pomeriggio sulla Strada Provinciale 2, nei pressi del Valico di Chiunzi, dove due turiste spagnole hanno rischiato di restare intrappolate tra le fiamme della loro auto a noleggio. Il fatto Le due viaggiavano in direzione Ravello, quando, all'improvviso, dal vano motore.

