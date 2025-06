Auto in fiamme nel valico di Chiunzi | salve due turiste strada bloccata tra Cesarano e Ravello

Un drammatico episodio ha interrotto il traffico sulla Provinciale 2 in Costiera Amalfitana: un’auto a noleggio ha preso fuoco tra Ravello e Cesarano, bloccando la strada e creando scompiglio tra i turisti. Fortunatamente, le due donne a bordo sono uscite illese, ma l’incidente ha suscitato scalpore tra i viaggiatori e le autorità locali. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le misure adottate per garantire la sicurezza.

Incidente sulla Provinciale 2, in Costiera Amalfitana: un'automobile a noleggio ha preso fuoco tra Ravello e Cesarano, le due donne a bordo sono illese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Cesarano Ravello Auto Fiamme

Incendio auto a Ravello: salve due turiste spagnole - Paura per due turiste spagnole che hanno rischiato di essere avvolte dalle fiamme della loro vettura, una Smart presa a noleggio e da utilizzare durante le loro giornate di vacanza in provincia ... Come scrive msn.com

Ravello, incendio auto: salve due persone - Paura questa sera poco prima di Ravello dove ha improvvisamente preso fuoco un'auto che procedeva in direzione della città della musica. Si tratta di una Smart che è stata avvolta dalle fiamme ... Riporta ilmattino.it