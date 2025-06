auto contro moto al solito incrocio grave il centauro

Un incrocio di via Cassala, noto per le sue dinamiche pericolose, ancora una volta teatro di un grave incidente tra auto e moto. La sequenza di eventi è consolidata: le auto svoltano a sinistra tagliando la corsia alle moto in arrivo, spesso con conseguenze drammatiche. L’ultimo episodio, avvenuto poco prima delle 19.30, ha visto un uomo di 52 anni ferito gravemente. La sicurezza di chi transita in quel tratto è ormai un’urgente priorità da affrontare.

La dinamica degli incidenti che avvengono in quel tratto di via Cassala è sempre la stessa: le auto in arrivo dal ponte delle Milizie sterzano a sinistra in direzione via Carlo Torre e di fatto tagliano la strada alle moto che arrivano dalla loro destra sulla corsia preferenziale. L’ultimo caso è avvenuto qualche minuto prima delle 19.30 di ieri: ad avere la peggio, come quasi sempre capita in questi casi, è stato il centauro di 52 anni, che è stato soccorso dai sanitari e trasportato in gravi condizioni al Niguarda; l’evoluzione del quadro clinico è stata costantemente monitorata nel corso della notte per valutare in tempo reale miglioramenti o peggioramenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it