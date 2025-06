Auto contro camion a Casazza | muore una donna di 42 anni

L’INCIDENTE. Tragico schianto a Casazza: poco dopo le 12 una donna di 42 anni, Marzia Zinetti, è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Auto contro camion a Casazza: muore una donna di 42 anni

Scontro tra auto e camion a Casazza, muore una donna - Un tragico incidente scuote Casazza: giovedì 5 giugno, una donna ha perso la vita in uno scontro devastante tra un’auto e un camion lungo via Drione.

Auto contro camion a Casazza: muore una donna di 42 anni - L’incidente si è verificato tra un’auto e un camion che si sono scontrati. Per la donna che guidava l’auto non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a seguito del violento impatto. La donna si ... Segnala ecodibergamo.it

Incidente tra auto e camion a Bergamo: morta sul colpo una donna di 42 anni - Gravissimo incidente nella tarda mattinata di oggi giovedì 5 giugno a Casazza (Bergamo). Un’auto e un un camion si sono scontrati: morta sul colpo la donna alla guida dell’auto, 42 anni. fanpage.it scrive

Bergamo, si schianta in auto contro un camion a Casazza: muore donna di 42 anni - L’incidente in via Drione, sulla provinciale che conduce a Gaverina Terme. Illeso ma sotto choc il conducente 58enne alla guida del mezzo pesante della Val Cavallina Servizi ... Segnala msn.com