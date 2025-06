Auto a fuoco in un parcheggio sul posto i caschi rossi | da accertare le cause

Un incendio improvviso questa mattina a San Giorgio del Sannio ha coinvolto una Audi parcheggiata vicino a via Aldo Moro. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, mentre fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa vicenda e le indagini in corso.

Incendio questa mattina a San Giorgio del Sannio dove le fiamme hanno improvvisamente avvolto una Audi in un parcheggio nei pressi di via Aldo Moro. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere l'area in sicurezza. Ignote le cause del rogo che per fortuna non ha avuto conseguenze sulle persone. Indagini in corso.

