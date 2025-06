Ausilio a Londra non solo Fabregas | Maxi offerta dalla Premier per l’Inter

L’Inter si prepara a rivoluzionare il suo organico con una maxi offerta dalla Premier per Cesc Fabregas, protagonista di un mercato infuocato. Dopo l’addio di Inzaghi e le voci sul nuovo tecnico, il focus si sposta sul centrocampista del Como, che potrebbe diventare il colpo di mercato più importante della stagione. La sfida tra club e agenti è aperta: il futuro di Fabregas è tutto da scrivere.

Sono giorni decisamente bollenti, e non dal punto di vista climatico, in casa nerazzurra per la nuova guida tecnica della squadra Dopo l'addio di Simone Inzaghi, ufficializzato dall' Al Hilal in Arabia Saudita (diventerà il più pagato tra gli allenatori), la società ha stretto il cerchio sul nuovo allenatore. Piero Ausilio (LaPresse) – Calciomercato.it L'obiettivo numero uno è, infatti, Cesc Fabregas, attualmente legato al Como da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Dopo una grande stagione, la prima in Serie A, vissuta con i lariani, sulle sue tracce si sono messi diversi club, la Roma e il Bayer Leverkusen su tutti, ma l'ex centrocampista ha sempre rispedito al mittente le avance.