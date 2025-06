Aurora e Ludovica in tour live | le date 2025

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile: Aurora e Ludovica, le star del web e dell'intrattenimento, tornano in tour live nel 2025 per condividere musica, emozioni e sogni con il loro pubblico. Dopo il successo dell’instore tour di giugno dedicato a “La Magia dei Sogni”, sono pronte a farci immergere in un universo magico fatto di amicizia, energia e sorrisi. Le date si annunciano imperdibili: scoprite quando e dove seguirle sul palco!

Musica, emozioni, sogni, storie, magia, amicizia, energia, valori e sorrisi: il mondo di Aurora e Ludovica prende vita sul palco Dopo l’attesissimo instore tour firmacopie di Giugno dedicato al nuovo album “La Magia dei Sogni” (Sony Music), Aurora e Ludovica – le simpaticissime e dolcissime sorelle Star del Web e di YouTube – sono pronte . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Aurora e Ludovica in tour live: le date 2025

