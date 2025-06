Auriemma M5s | Referendum sulla cittadinanza meglio lo Ius scholae

Roma, 5 giugno 2025 – Carmela Auriemma, vicecapogruppo del M5s alla Camera, invita gli italiani a partecipare con consapevolezza ai referendum dell’8 e 9 giugno, proponendo un mix di decisioni chiare e libertà di scelta. Tra i temi caldi, il diritto alla cittadinanza con lo ius scholae, una riforma fondamentale che potrebbe cambiare le sorti di molte famiglie e rafforzare l’inclusione nel nostro Paese. È il momento di decidere per un futuro più giusto e aperto.

Roma, 5 giugno 2025 – Carmela Auriemma, vicecapogruppo del M5s alla Camera, per i referendum dell'8 e 9 giugno il movimento propone quattro Sì e un 'fate come volete'. Partiamo dalla parte più facile. Quali sono i Sì e, brevemente, perché. "In un Paese in cui precarietà e sfruttamento sono all'ordine del giorno, voteremo convintamente sì ai quesiti sul lavoro per dire basta ai licenziamenti illegittimi, aumentare le tutele per i lavoratori delle piccole imprese e mettere fine all'abuso dei contratti a termine, insomma per archiviare definitivamente il Jobs Act che tanti danni ha fatto a milioni di lavoratori e che la Consulta ha già smontato.