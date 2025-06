Aurelio De Laurentiis e Max Giusti ormai sono indistinguibili l’attacco del Presidente ai giornalisti | “Portate sfiga”

Aurelio De Laurentiis e Max Giusti: due volti, una scena. Il presidente del Napoli si scaglia contro i giornalisti con un commento sorprendente, invitandoli a "portare sfiga". Un attacco che fa eco alle parodie di Giusti, trasformando ogni evento in un spettacolo teatrale. In un mondo dove il calcio e la comicità si intrecciano, questa dialettica accende il dibattito. Continua a leggere per scoprire cosa c’è dietro questa provocazione.

De Laurentiis attacca i giornalisti dopo la conferenza stampa: "Portate sfiga". Il presidente del Napoli trasforma ogni evento in uno spettacolo teatrale, come Max Giusti ha fatto nelle sue parodie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

