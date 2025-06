aumento delle denunce di morti sul lavoro nei primi mesi del 2025

L’allarme sulla sicurezza sul lavoro si fa più acuto: nei primi quattro mesi del 2025, le denunce di morti sul lavoro sono cresciute, con un aumento sorprendente negli infortuni in itinere. I dati dell’Inail rivelano una preoccupante tendenza che richiede immediata attenzione e azioni concrete. La questione è più che mai urgente: come possiamo invertire questa terribile rotta e proteggere i lavoratori?

Nei primi quattro mesi dell'anno sono state presentate all' Inail 286 denunce di morti sul lavoro, con l'incremento maggiore per i decessi causati da infortuni in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro. E' quanto emerge dai dati dell'Istituto, al netto degli studenti. In particolare, le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale presentate entro aprile, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 207, tre in più rispetto alle 204 registrate nei primo quadrimestre del 2024 (+1,5%). Mentre le denunce di infortunio in itinere con esito mortale sono state 79, 18 in più rispetto alle 61 registrate nel 2024 (+29,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net