Attrarre le nuove generazioni a lavorare nel terzo settore per opporsi alla decadenza culturale del sistema di welfare

Attrarre le nuove generazioni nel terzo settore è fondamentale per contrastare la decadenza culturale del sistema di welfare. Dopo quarant’anni di impegno, è tempo di riflettere su quanto di positivo sia stato costruito, valorizzando il capitale umano e sociale accumulato. Solo così potremo decifrare come rinnovare e innovare, creando un futuro sostenibile e inclusivo, in cui le giovani energie siano protagoniste di un cambiamento reale e duraturo.

"La situazione attuale del terzo settore necessità di una profonda riflessione. Abbiamo tagliato un traguardo quarantennale del nostro percorso, adesso serve riflettere su quanto di buono fatto, sul capitale umano e sociale accantonato e decidere come utilizzarlo nell'era della modernità, come.

