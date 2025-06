Attivato corso di arabo in una scuola lombarda | Soldi dal Qatar

In un’epoca di scambi culturali e collaborazioni internazionali, una scuola lombarda ha recentemente attivato un corso di arabo grazie a un finanziamento del Qatar Foundation International. Questa iniziativa, che apre nuove porte alla conoscenza linguistica e culturale, ha suscitato dibattiti riguardo alle influenze e alle origini del sostegno finanziario, poiché proviene da un emiro con legami con i Fratelli Musulmani. Ma cosa significa davvero questa collaborazione per il futuro dell’educazione in Italia?

L'attivazione del modulo sarebbe stata possibile grazie a un finanziamento del Qatar foundation international: "Nasce da un emiro che è stato un supporter dei Fratelli Musulmani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attivato corso di arabo in una scuola lombarda: "Soldi dal Qatar"

