Attenzione con le flebo finiscono nel sangue migliaia di microplastiche che causano tumori e malattie cardiovascolari | l’allarme nel nuovo studio

Un nuovo studio ha rivelato un allarme inquietante: le flebo, utilizzate per le infusioni endovenose, contengono microplastiche che finiscono nel sangue, aumentando il rischio di tumori e malattie cardiovascolari. Un problema silenzioso che sembrava confinato alle polveri degli anni '70 ora si svela in tutta la sua gravità. La scoperta solleva dubbi sulla sicurezza delle pratiche mediche quotidiane e invita a una riflessione urgente sulla nostra salute e sull'ambiente.

“Che cosa sono quelle minuscole particelle solide che fluttuano nelle soluzioni delle sacche per le flebo?”. Se lo domandavano negli anni 70 del secolo scorso i ricercatori, senza darsi una risposta concreta. Solo oggi lo abbiamo capito e non è una buona notizia: si trattava di microplastiche, che attraverso le soluzioni per infusioni endovenose (IV) possono finire direttamente nel sangue di chi le riceve. Chi lo ha detto? Un nuovo studio che ha eseguito test su sacche per le flebo di due marche, rilevando che rilasciano microscopici pezzetti di plastica tra 1 e 62 micrometri. Si stima che ogni sacca da 250 millilitri possa riversare nel flusso sanguigno dei pazienti migliaia di queste particelle di plastica, con effetti negativi da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, con le flebo finiscono nel sangue migliaia di microplastiche che causano tumori e malattie cardiovascolari”: l’allarme nel nuovo studio

