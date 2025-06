Attenti a non cadere nella trappola delle truffe dei falsi nutrizionisti su Instagram

Attenti a non cadere nella trappola delle truffe dei falsi nutrizionisti su Instagram. Con l’arrivo dell’estate, la tentazione di mostrare i risultati ottenuti e di prepararsi all’abbronzatura può spingere a cercare soluzioni rapide e miracolose online. Ma attenzione: affidarsi a offerte senza basi scientifiche può essere pericoloso per la salute. Ecco cosa sapere per distinguere i consigli seri dalle false promesse.

Roma, 5 gigno 2025 – L'estate è ormai arrivata, e coi primi caldi viene la voglia di andare a mare, di svestirsi, di mostrare i risultati di mesi di palestra e sport. Ma per chi questo inverno "non ha fatto i compiti" per presentarsi in spiaggia con i bicipiti scolpiti, ecco che scatta la preparazione last minute. E come "bignami della remise en forme", purtroppo si ricorre sempre più a "miracolose" offerte sul web, prive di indicazioni mediche e di competenza da parte dei venditori. Attenti alle diete miracolose. L'O.n.f. (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) e la Fondazione Isscon hanno condotto un'approfondita indagine sul proliferare di diete e pacchetti fitness venduti da sedicenti professionisti su Instagram.

