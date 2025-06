Attacchi hacker a 9mila router Asus l’azienda ammette il problema

Un'ombra oscura si diffonde nel mondo della tecnologia: 9.000 router Asus sono stati bersaglio di un attacco hacker sfruttando una vulnerabilità vecchia di due anni. L'azienda taiwanese ammette il problema e mette in guardia gli utenti su come difendersi da questa minaccia invisibile. Scopriamo insieme come funziona l’attacco, quali rischi comporta e le misure da adottare subito per proteggere i nostri dispositivi. La sicurezza online non può più aspettare.

Sfruttata una vulnerabilità vecchia di 2 anni per compromettere i dispositivi dell'azienda taiwanese. Ecco come funziona l'attacco e cosa bisogna fare per eliminare la backdoor installata dai cyber criminali.

