Atletica Gianmarco Tamberi | Golden Gala evento iconico Continuerò a gareggiare ringrazio il mio staff

Il Golden Gala 2025 si avvicina a grandi passi, e le star dell’atletica italiana sono pronte a regalarci emozioni straordinarie. Tra loro, Gianmarco Tamberi, campione europeo e simbolo di determinazione, ha condiviso in conferenza stampa i suoi progetti futuri e il suo entusiasmo per l’appuntamento di Roma. Con un cuore già pieno d’amore, aspetta la nascita della sua bambina, esplorando nuove sfide sia in pista che nella vita… e continuerà a gareggiare con passione e grinta.

Alla disputa del Golden Gala 2025, allo stadio Olimpico di Roma, mancano meno di 24 ore, ma le stelle dell'atletica leggera italian a sono pronte a scendere chi in pista chi in pedana. Fra queste c'è anche Gianmarco Tamberi, che a Roma nel 2024 ha vinto un titolo europeo. Il marchigiano, intervenuto in conferenza stampa parlando della sua vita, che fra poco vedrà la nascita di una bambina, ha detto: " Mi chiedevano cosa pensassi del futuro, se volessi diventare padre. Ora per me quello è il presente, sarò un papà felice ed è fantastico, mia moglie è incinta e ogni giorno mi sento sempre più innamorato.

