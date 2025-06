Atenei e internazionalizzazione McCourt nel cda di Uni-Italia

Il mondo accademico italiano si arricchisce di un nuovo protagonista: il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, entra nel consiglio di amministrazione di Uni-Italia, rappresentando la Conferenza dei Rettori. Questa nomina rappresenta un riconoscimento importante, non solo per lui, ma per l’intera comunità universitaria, aprendo nuove prospettive di internazionalizzazione e collaborazione. McCourt si impegna a portare la sua esperienza per rafforzare i rapporti tra Italia e il mondo, contribuendo a fare della nostra università un punto di riferimento globale.

Il rettore dell’ Università di Macerata, John McCourt, è stato nominato nel cda di " Uni-Italia " in rappresentanza della Conferenza dei rettori delle università Italiane (Crui). "Questa nomina – ha dichiarato McCourt – è per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio la presidente Giovanna Iannantuoni per la fiducia. Credo sia un ambito in cui posso dare un contributo utile al cda guidato dal presidente Francesco Profumo, portando l’esperienza maturata negli anni, soprattutto all’Università di Macerata, in un contesto che guarda al futuro dell’alta formazione con ambizione e senso di responsabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atenei e internazionalizzazione. McCourt nel cda di "Uni-Italia"

Segui queste discussioni su X

Nuovo incarico per il nostro Rettore John McCourt @mccourtitaly, nominato nel CdA di @Uni_Italia in rappresentanza CRUI. Un riconoscimento importante e un impegno per atenei sempre più internazionali "L’internazionalizzazione non è un lusso, ma una pr Tweet live su X