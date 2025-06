Atalanta Juric in pole e Motta l’alternativa | vertice per la scelta del tecnico

Le sorti dell’Atalanta si decidono nel cuore di Bergamo: domani mattina, il club bergamasco si riunirà per scegliere il nuovo allenatore, con Juric in pole position e Motta come alternativa di peso. La sfida tra i due candidati promette di segnare il futuro della squadra. Ma chi avrà la meglio? La decisione finale potrebbe riscrivere le prospettive nerazzurre, modellando la stagione a venire...

Bergamo, 5 maggio 2025 - Sono ore decisive per la scelta del nuovo allenatore dell’Atalanta. Il club bergamasco domani in mattinata terrà un summit con i Percassi e il co owner Pagliuca (in collegamento) per decidere i l nuovo tecnico, ma la lista dei candidati sembra ormai ridotta a soli due nomi. Il grande favorito in giornata sembra essere diventato il 50enne croato Ivan Juric, prima giocatore e capitano nel Genoa di Gasperini, poi suo vice negli anni sotto la Lanterna, poi all’Inter e al Palermo. A spingere per Juric il ds nerazzurro Tony D’Amico con cui ha lavorato al Verona tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Juric in pole e Motta l’alternativa: vertice per la scelta del tecnico

In questa notizia si parla di: Atalanta Juric Scelta Tecnico

Juric in Serie A? Non solo il Torino: l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini - Il futuro della Serie A si tinge di nuove sfide: Ivan Juric non è solo il condottiero del Torino, ma anche un nome caldo per l'Atalanta, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo Gasperini.

?@LucaMarchetti: "Per l'#Atalanta si decide tra oggi e domani, ha fatto una riflessione interna e la scelta è ricaduta sui 'figli di Gasp' #Motta, #Palladino e #Juric. Non so chi sia favorito, qualche anno fa si sarebbe detto Juric. Entro fine settimana si deciderà a Partecipa alla discussione

Se lo scopo della dirigenza atalantina è quello di mettere in ridicolo la tifoseria dell'Atalanta di fronte a tutta italia, Juric è la scelta ideale. #Atalanta #Juric Partecipa alla discussione

Atalanta, Juric in pole e Motta l’alternativa: vertice per la scelta del tecnico - Bergamo, 5 maggio 2025 - Sono ore decisive per la scelta del nuovo allenatore dell’Atalanta. Il club bergamasco domani in mattinata terrà un summit con i Percassi e il co owner Pagliuca (in collegamen ... Si legge su sport.quotidiano.net

Atalanta, Juric tra i favoriti per la panchina: decisiva la scelta della proprietà - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

Atalanta, Juric in pole per la panchina - 5 Giugno 2025 - 19:00 L’Atalanta ha bisogno di un nuovo tecnico. Juric il preferito. Saverio Fattori Dopo nove anni, l’Atalanta e Gasperini si sono separati. Un rapporto lungo e ricco di soddisfazioni ... Scrive msn.com

SENTENZE TOTALI CHIVU INTER, FIORENTINA PIOLI, ATALANTA JURIC, GASP ROMA, SARRI LAZIO, TUDOR JUVE!