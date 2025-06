Atalanta il Marsiglia vuole Mitchel Bakker | l’olandese rigenerato dal prestito al Lille

L’Atalanta si prepara a fare un colpo di mercato sfruttando la grande voglia di rilancio di Mitchel Bakker, l’olandese classe 2000 che ha brillato nel Lille. La sua esperienza in Francia lo rende un profilo interessante per la rosa bergamasca, pronta a scommettere sul suo potenziale. Riuscirà Bakker a ritrovare stabilità in Italia e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera? Solo il tempo lo dirà.

Bergamo – Futuro bergamasco o ancora francese per Mitchel Bakker? L’Atalanta è alla finestra per il 25enne laterale olandese, di rientro da un prestito positivo con i transalpini del Lille e richiestissimo sul mercato della Ligue 1. L’esterno orange classe 2000 sta per tornare a disposizione della Dea, con la scadenza a fine giugno del prestito annuale al Lille dove ha fatto bene collezionando 24 presenze con 3 gol e 2 assist in Ligue 1 e 8 presenze e 1 gol in Champions. Difficile che Bakker resti a Bergamo (importante sarà anche il parere del nuovo allenatore), dove non ha convinto nel 2023-24 collezionando appena 20 presenze tra serie A e coppe sotto la guida di Gasperini, più probabile che la Dea, che lo ha acquistato nel 2023 dal Bayer Leverkusen per 9 milioni, decida di lasciarlo ancora in Francia, ma cedendolo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, il Marsiglia vuole Mitchel Bakker: l’olandese rigenerato dal prestito al Lille

