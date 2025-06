Atalanta c’è anche l’opzione Juric | soluzione di continuità con due freschi esoneri alle spalle

L'Atalanta si prepara a voltare pagina, con il nome del nuovo allenatore pronto a essere svelato entro il weekend. Tra ipotesi e trattative serrate, la rosa dei candidati si restringe a tre ex giocatori del Genoa, tra cui Thiago. La sfida è difficile, ma il club bergamasco punta a una soluzione di continuità che possa rilanciare la squadra e onorare l’eredità di Gasperini. La decisione finale si avvicina: resta da vedere chi sarà l’uomo scelto per scrivere il prossimo capitolo.

Salvo clamoroso sorprese, entro il fine settimana l’ Atalanta dovrebbe sciogliere le riserve sul nome del nuovo allenatore. Dopo giorni di chiacchierate e valutazioni, ai piani alti di Zingonia sembra arrivata l’ora di fare l’ultimo passo e nominare il successore che andrà a raccogliere il pesante testimone di Gian Piero Gasperini. Negli ultimi giorni la scelta sembra essersi ridotta a tre suoi “figliocci”, tutti ex giocatori al Genoa: Thiago Motta, Raffaele Palladino e Ivan Juri?. In particolare quest’ultimo, allievo per eccellenza, soprattutto per i contenuti tattici che storicamente propone nelle sue squadre, sembra aver ripreso quota nelle ultime ore, anche se pure gli altri due sono sempre opzioni più che vive. 🔗 Leggi su Bergamonews.it