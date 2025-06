atac è pronta a pagare per i suoi disservizi rimborsando gli abbonati annuali

Atac si prepara a fare ammenda, destinando 2 milioni di euro per rimborsi agli abbonati annuali, tra il 2021 e il 2023, in risposta ai disservizi che hanno colpito l’utenza. Questa decisione, presa dopo un’attenta indagine e approvata nell’ultimo bilancio, rappresenta un passo importante verso il riconoscimento dei disagi subiti. Un gesto che potrebbe segnare una svolta nel rapporto tra cittadini e servizi pubblici.

