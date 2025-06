Assolto per la rapina armata nella gelateria Treccioni

Una svolta inattesa nel caso della rapina armata nella gelateria Treccioni di Latina. La Corte d'Appello di Roma ha assolto Carlo Peluso, 45 anni, evidenziando come le prove presentate non siano state sufficienti per condannarlo. Mentre l'attenzione si concentra su questa decisione, si apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario. La vicenda getta luce sulle complessità del sistema giudiziario e sulla sfida di fare chiarezza in casi delicati come questo.

di viale Nervi  Latina: questa la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma nei confronti di Carlo Peluso. 45 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Sandro Marcheselli, è stato condannato a un anno per il solo reato di ricettazione del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Assolto per la rapina armata nella gelateria Treccioni

Segui queste discussioni su X

Rapina da Treccioni, Peluso assolto in Corte d'Appello In primo grado era stato condannato alla pena di otto anni. Oggi la sentenza. Accolta la linea della difesa In primo grado il Collegio Penale del Tribunale di Latina lo aveva condannato alla pena di… Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

CATANIA, AGGREDISCONO UN POLIZIOTTO DOPO LA RAPINA: ARRESTATE 2 PERSONE