associazione coscioni deposita proposta di legge per eutanasia legale

L'associazione Coscioni fa un passo deciso verso il rispetto delle libertà individuali, depositando in Corte di Cassazione una proposta di legge per l’eutanasia legale. Sostenuti dalla sentenza Cappato e dalle ripetute chiamate della Corte costituzionale, vogliamo garantire a ogni persona il diritto di scegliere il proprio fine vita. La nostra iniziativa mira a porre fine alle barriere legislative, affinché ognuno possa...

Roma, 5 giu. (askanews) - "Abbiamo depositato oggi in Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione di tutte le scelte di fine vita. Il testo parte dalla sentenza Cappato deìlla Corte costituzionale, corte che negli ultimi 7 anni per ben 4 volte ha invitato il parlamento a intervenire. La nostra proposta di legge prevede la possibilità per chi vuole scegliere una morte assistita, di poter ricorrere sia al suicidio medicalmente assistito, che all'eutanasia attiva. Dal 26 giugno partirà la raccolta firme in tutta Italia": lo ha dichiarato in un video Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, nel giorno in cui i promotori hanno depositato in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l'eutanasia attiva.