Assenteismo al Comune assolti tre dipendenti a Pietradefusi

Nel cuore di Pietradefusi, un importante capitolo si è chiuso con la piena assoluzione di tre dipendenti comunali accusati di truffa e violazioni legate all'assenteismo. La vicenda, iniziata nel 2019, ha tenuto banco per anni, ma alla fine la giustizia ha confermato l’estraneità degli imputati, riaffermando l’importanza di un sistema trasparente e corretto. La notizia segna un passo fondamentale per la tutela dei lavoratori onesti e per il ripristino della fiducia nelle istituzioni locali.

PIETRADEFUSI – Si è concluso con una piena assoluzione il processo che vedeva imputati tre dipendenti del Comune di Pietradefusi, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e violazione della legge sul pubblico impiego. Le indagini e il rinvio a giudizio I fatti risalgono al 2019.

