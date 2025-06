Assemblea straordinaria Stellantis | Antonio Filosa proposto come amministratore esecutivo

Il 18 luglio ad Amsterdam, Stellantis si prepara a un momento cruciale: l'assemblea straordinaria approverà la proposta di nominare Antonio Filosa come nuovo amministratore esecutivo. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico e una leadership consolidata in Nord e Sud America, Filosa rappresenta una figura chiave per il futuro dell’azienda. La decisione promette di segnare un nuovo capitolo di innovazione e crescita per Stellantis, aprendo le porte a nuove sfide e successi.

Si terrà il 18 luglio ad Amsterdam l'assemblea straordinaria di Stellantis che delibererà sulla proposta di nomina di Antonio Filosa a amministratore esecutivo dell'azienda. Antonio Filosa - ricorda Stellantis in una nota - è un veterano dell'azienda con una comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico. Ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America oltre ad essere stato a capo della funzione Quality a livello globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assemblea straordinaria Stellantis: Antonio Filosa proposto come amministratore esecutivo

In questa notizia si parla di: Stellantis Antonio Filosa Assemblea

Chi è Antonio Filosa, la sfida epocale del nuovo manager di Stellantis che viene dal sud: “Ho questa azienda nel sangue” - Antonio Filosa, nuovo AD di Stellantis, porta con sé non solo la passione, ma anche una visione ambiziosa per il futuro dell'auto.

Filosa lascia l’incarico di responsabile Americhe e Qualità, ma per la nomina ufficiale occorrerà aspettare l’assemblea straordinaria degli azionisti https://energiaoltre.it/chi-e-antonio-filosa-il-nuovo-amministratore-delegato-di-stellantis/… #Stellantis #Filosa Partecipa alla discussione

Antonio Castellucci (@CastellucciAnto) Partecipa alla discussione

Assemblea straordinaria Stellantis: Antonio Filosa proposto come amministratore esecutivo - Stellantis terrà un'assemblea straordinaria ad Amsterdam per deliberare sulla nomina di Antonio Filosa a amministratore esecutivo. Come scrive msn.com

Stellantis, il 18 luglio assemblea straordinaria nominerà Filosa - Si terrà il 18 luglio ad Amsterdam l'assemblea straordinaria di Stellantis che delibererà sulla proposta di nomina di Antonio Filosa a amministratore esecutivo dell'azienda. (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Stellantis, lo stipendio del ceo Antonio Filosa potrà arrivare fino 24 milioni - Il gruppo del presidente John Elkann convoca il 18 luglio l’assemblea straordinaria per votare la nomina del manager italiano come ceo e il suo ingresso nel board. Nei documenti ufficiali tutti i dett ... Da milanofinanza.it

Stellantis Names Antonio Filosa as New CEO