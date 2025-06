Assalto da film in autostrada a un portavalori | condannati i tre basisti ciascuno a 9 anni e 4 mesi

Un assalto da film scuote l’autostrada A27: tre uomini, i principali orchestratori di un colpo audace e violento ai danni di un portavalori, sono stati condannati a oltre nove anni di reclusione ciascuno. La vicenda, ricostruita dal Tribunale di Treviso, rivela dettagli sorprendenti di un’azione criminale che ha lasciato tutti senza parole. La sentenza segna un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata, dimostrando che la giustizia non si ferma davanti a nulla.

Come riportato in un articolo a firma di Denis Barea su Trevisotoday, sono stati ritenuti colpevoli in primo grado, dal Tribunale di Treviso, i tre basisti della banda che il 18 ottobre 2016, a Silea, lungo l'autostrada A27, misero a segno un colpo da film ai danni un furgone blindato portavalori.