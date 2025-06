Assaggi stand enogastronomici e intrattenimento musicale | in Piazza Matteotti arriva Nocinopoli

Preparati a vivere un weekend indimenticabile tra deliziosi assaggi enogastronomici e coinvolgente musica live! Nocinopoli, la festa dedicata al celebre Nocino di Modena, celebra i vent’anni del Matraccio, l’Albo degli Assaggiatori di Nocino Tipico. Sabato 7 e domenica 8 giugno, Piazza Matteotti si trasforma nella città del Nocino, regalando a visitatori e appassionati un’esperienza unica da non perdere.

